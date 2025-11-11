Школьник угнал у мамы внедорожник и уехал в Каневской район с 12-летней подругой

Полицейские находились на маршруте патрулирования, когда получили ориентировку на поиск угнанного в Горячем Ключе автомобиля Range Rover. Вскоре эту машину заметили на выезде из станицы Каневской.

Полицейские потребовали остановиться, но водитель прибавил газу и поехал в сторону станицы Привольной Каневского района, намереваясь скрыться в полях. Правоохранители отправились в погоню по дорогам станицы. Водитель Range Rover не сбавлял скорость и опасно маневрировал.

Полицейские предположили, что за рулем может находиться 15-летний житель Горячего Ключа, который числился без вести пропавшим. Они минимализировали риски и преследовали внедорожник, пока тот не остановился. В итоге в отделение доставили 15-летнего водителя и его 12-летнюю пассажирку.

Выяснилось, что мальчик взял ключи от машины своей матери и отправился из Горячего Ключа в Краснодар к знакомой. Оттуда они направились в гости к товарищам в Каневской район.

В присутствии отца, в отношении водителя составили административные материалы за вождение без прав и за невыполнение требования об остановке, которые были прекращены по причине недостижения нарушителем возраста привлечения к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

