Полиция разыскивает мужчину, едва не задушившего женщину на рынке в Крымске

Сообщения о нападении распространили в соцсетях местные жители. По их словам мужчина напал на женщин на центральном рынке и пытался задушить.

Также сообщалось, что нападавший может быть причастен к убийству.

В полиции сообщили, что 9 декабря в ОМВД по Крымскому району поступило заявление о нападении от 47-летней местной жительницы. Женщина пояснила, что злоумышленник набросился на нее около 12:40 на рынке. Правоохранители устанавливают личность нападавшего и обстоятельства произошедшего.

При этом информация о якобы совершенном этим мужчиной убийства на территории Крымского района не соответствует действительности.

«Предлагаем представителям СМИ и блогсферы критически относиться к непроверенным источникам информации», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

