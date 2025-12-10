МВД проверит сообщение о попытке мужчины затащить девочку в машину в Краснодаре

Об инциденте в ЖК на улице Летчика Позднякова сообщила в соцсетях мать 15-летней девочки.

Женщина рассказала, что 8 декабря около 17:00 ее дочь пошла в магазин, расположенный в одном из корпусов ЖК. На улице к девочке стал приставать мужчина. На вид ему было около 60 лет. Он пытался силой посадить девочку в свою машину, но за нее вступились прохожие, и ей удалось убежать.

На основании публикации в соцсетях полиция Краснодара начала доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

«Необходимо отметить, что заявления об этом факте в Управление МВД России по городу Краснодару не поступало. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

