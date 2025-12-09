Полиция найдет настойчивого ухажера, напавшего на девушек в Краснодаре

Информация о конфликте между мужчиной и женщинами на улице Дальней распространилась в соцсетях.

По словам автора публикации, мужчина повел себя агрессивно после отказа девушки вступить с ним в отношения. Ее подруга попыталась защитить ее.

Мужчина подкараулил девушку после работы и начал угрожать ей. На опубликованных кадрах видно, как он толкается, выбивает телефон из рук и выкрикивает оскорбления.

Полиция Краснодара организовала доследственную проверку. Правоохранители устанавливают личность мужчины, после чего его действиям дадут правовую оценку, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

