Полиция найдет настойчивого ухажера, напавшего на девушек в Краснодаре

Полиция найдет настойчивого ухажера, напавшего на девушек в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Информация о конфликте между мужчиной и женщинами на улице Дальней распространилась в соцсетях. 

По словам автора публикации, мужчина повел себя агрессивно после отказа девушки вступить с ним в отношения. Ее подруга попыталась защитить ее. 

Мужчина подкараулил девушку после работы и начал угрожать ей. На опубликованных кадрах видно, как он толкается, выбивает телефон из рук и выкрикивает оскорбления. 

Полиция Краснодара организовала доследственную проверку. Правоохранители устанавливают личность мужчины, после чего его действиям дадут правовую оценку, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару. 

Читайте также: полиция ищет мужчину, домогавшегося девушек около подъезда дома в Краснодаре. Как рассказали в соцсетях, неизвестный мужчина азиатской внешности с ножом в руках приставал к девушкам с непристойными предложениями.

