Полиция ищет мужчину, домогавшегося девушек около подъезда дома в Краснодаре

Как рассказали в соцсетях, неизвестный мужчина азиатской внешности с ножом в руках приставал к девушкам с непристойными предложениями.

По словам автора публикации, 26 ноября около 23:00 возле подъезда многоэтажки на улице 9-й Тихой мужчина домогался девушек. Они обратились за помощью к знакомым. При их появлении неизвестный начал убегать, бросив нож, и скрылся в подъезде одного из домов.

На эту информацию обратили внимание в полиции краевой столицы. Уточняется, что с заявлением в дежурную часть по данному происшествию никто не обращался.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента. Проводится доследственная проверка. По завершению разбирательства будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

