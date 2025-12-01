Двое мужчин повредили 16 машин и обокрали магазин на Гидрострое в Краснодаре

О происшествии на территории ЖК «Премьера» в микрорайоне Гидростроителей рассказали в соцсетях.

По словам автора публикации, вечером 29 ноября два неизвестных человека испортили покрышки на 14 припаркованных автомобилях, еще на двух машинах пробили крыши ножом.

После повреждения транспортных средств злоумышленники проникли в пивную лавку в одном из домов жилого комплекса. Они вынесли пакеты с продуктами и скрылись с места происшествия. Сумма ущерба устанавливается.

В отдел полиции обратились более 10 жителей ЖК с заявлениями о порче личного транспорта. Проводится доследственная проверка.

Сейчас правоохранители устанавливают личности нарушителей. Их действиям дадут правовую оценку с учетом размера причиненного материального ущерба, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

