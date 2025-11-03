Неизвестные разбили окно автобуса ФК «Спартак» перед матчем с «Краснодаром»

Окно автобуса, на котором московская футбольная команда 2 ноября ехала на игру 14‑го тура РПЛ с «Краснодаром» на «Ozon Арену», разбили перед матчем.

О случившемся сообщили в столичном клубе. По словам главы пресс‑службы «красно‑белых» Дмитрия Зеленова, из-за инцидента никто не пострадал.

«Неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором наша команда добиралась до арены. Никто из футболистов, к счастью, не пострадал. Мы уведомили делегата о произошедшем», — прокомментировал случившееся Зеленов.

После повреждения автобуса «Спартак» сменил транспортное средство. Как отметил главный тренер московского клуба в разговоре с журналистами, разбитое стекло — не проблема.

«Я никакой проблемы не вижу. Может быть, камешек или что‑то еще попало в стекло, действительно оно разбилось. Когда такие большие матчи, такие эмоции, всякое может быть. В моей карьере были разные случаи подобного рода, поэтому я здесь проблемы не вижу», — сообщил Станкович «Матч ТВ».

Причины случившегося выяснила полиция краевой столицы. Как сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко, полицейские проводят доследственную проверку. В ходе нее установят причастных к повреждению стекла лиц. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» в меньшинстве обыграл «Спартак» 2 ноября. На 18-й минуте счет открыл Александр Черников. На 58-й минуте удалось забить Джону Кордобе. На 88-й минуте он получил красную карточку и был удален с поля. В дополнительное время красную карточку получил также Дуглас Аугусто.

