2026: год какого животного по славянскому календарю, чего ждать и как встречать?

Год Жалящего Шершня приближается к концу, а в темноте за «сценой» уже притаился Лют, то есть Волк. Зачем он таится? Да так ему по славянскому календарю положено.

Притаившийся Лют вступит в свои права только с 20 марта, так что у вас есть время подготовиться к встрече. Только давайте без волчьих ям и заряженных ружей! Новый хозяин года только с виду грозен, на самом деле он мудр, благороден, свободолюбив и силен. Вы только посмотрите, как мощны его лапищи! Ауф (извините, мы должны были это сказать).

Но, прежде чем начать знакомиться с Притаившимся Лютом, давайте вспомним, что такое славянский календарь.

Как уже говорилось, Новый год и новый зверь, согласно славянскому календарю, приходят весной. Очень удобно: в ночь на 1 января отмечаем обычный Новый год, с 13 на 14 января — старый Новый год, 17 февраля приветствуем Красную Огненную Лошадь по Восточному календарю, а 20 марта можно уже и с Притаившимся Лютом застольные песни повыть. Но не будем отвлекаться!

Итак, 20 марта колесо года поворачивается — и сектор «приз» на барабане! Появляется одно из 16 (не 12, как мы все привыкли) животных или птиц. Есть даже насекомые. Если еще не знаете, кто вы по славянскому календарю, даем шпаргалку. Главное помнить, что, если родились в период с 1 января по 19 марта, нужно смотреть на предыдущий год.

Темный Сох или Лось (1944, 1960, 1976, 1992, 2008, 2024 годы);

Жалящий Шершень (1945, 1961, 1977, 1993, 2009 годы);

Притаившийся Лют или Волк (1946, 1962, 1978, 1994, 2010 годы);

Огненная Векша или Белка (1947, 1963, 1979, 1995, 2011 годы);

Жемчужная Щука (1948, 1964, 1980, 1996, 2012 годы);

Бородатая Жаба: (1949, 1965, 1981, 1997, 2013 годы);

Дикий Вепрь (1950, 1966, 1982, 1998, 2014 годы);

Белый Филин (1951, 1967, 1983, 1999, 2015 годы);

Шипящий Уж (1952, 1968, 1984, 2000, 2016 годы);

Крадущийся Лис (1953, 1969, 1985, 2001, 2017 годы);

Свернувшийся Еж (1954, 1970, 1986, 2002, 2018 годы);

Парящий Орел (1955, 1971, 1987, 2003, 2019 годы);

Прядущий Мизгирь или Паук (1956, 1972, 1988, 2004, 2020 годы);

Кричащий Петух (1957, 1973, 1989, 2005, 2021 годы);

Златорогий Тур или Бык (1958, 1974, 1990, 2006, 2022 годы);

Огнегривый Конь: (1959, 1975, 1991, 2007, 2023 годы).

Встречаем Притаившегося Люта

Волк — существо неоднозначное. С одной стороны — опасный хищник. Встретить такого в лесу — однозначно к беде. С другой — именно волк в русских народных сказках часто выступает помощником главного героя. Также волки, при всей их дикости и независимости, приручаемы, очень верны, хорошо работают в команде и за своих разорвут любого. Притаившийся Волк еще более неоднозначен — то ли сидит в засаде и готовится к прыжку, то ли прячется от кого-то еще более опасного и старается слиться с местностью. В общем, персонаж сложный и полный сюрпризов, соответственно, год будет таким же.

Притаившиеся Люты отличаются любовью к свободе, внутренней силой и избирательностью в общении. В год Волка можно смело «рвать цепи», чистить свой круг общения от ненадежных людей и искать свою стаю. Давно хотели съехать от родителей? Сменить работу? Развестись? Завести семью? Пришло время действовать. Но опрометчиво бросаться в бой не рекомендуется, импульсивных и истеричных волки не любят. Действуйте с «холодной головой», будьте сдержанны, не доверяйте первому встречному и придерживайтесь составленного плана. Ну и держите про запас еще парочку, лишними не будут. Мудрость и упорство Люта, а также его умение выждать идеальный момент для броска — вам в помощь.

В этот год, несмотря на расхожую фразу про волка-одиночку, лучше держаться в «стае». Только командная работа принесет желаемые результаты. Рваться в вожаки в этом году не стоит, но если «стая» предложит и вы будете готовы взять на себя ответственность за всех, соглашайтесь.

Что принесет Притаившийся Лют

Не для всех зверей славянского календаря год будет одинаково добрым. Но тут уж ничего не поделать — Волк, как и было сказано, очень разборчив в связях и дружить со всеми сразу не будет.

Людей, родившихся в год Притаившегося Люта, можем только поздравить. В этот год вы — любимчики судьбы и, если хорошо потрудились в год Жалящего Шершня, готовьтесь пожинать плоды своей работы. Можете немного расслабиться — вы это заслужили. Но держите ухо востро, мало ли какие шакалы решат поживиться за ваш счет.

Огненной Векше (Белке) Лют вполне благоволит, хотя ее суетливость хозяина года немного утомляет. Потому Белкам рекомендуется постараться контролировать эмоции и поменьше переживать по пустякам. Всю энергию — в мирное русло, фонтан сплетен прикрутить, откровенных глупостей не творить. Тогда судьба пошлет удачу и в работе, и в любви.

Для Жемчужных Щук этот год обещает стать временем долгожданной стабильности. Возможны новые карьерные перспективы, особенно, если весь прошлый год приходилось доказывать свой профессионализм. Также вполне вероятно предложение руки и сердца или пополнение в семействе.

Бородатым Жабам в год Притаившегося Люта не придется переживать за материальное благополучие. Крупных денежных поступлений может и не быть, но на стабильную сытую жизнь хватит. Жабы умеют планировать и выжидать, что Волку очень симпатично. Но совсем уж благоприятным этот год не назовешь — в личной жизни может случиться кризис и только мудрость и выдержка помогут принять правильное решение.

Не очень хорошие новости у нас для Диких Вепрей (Кабанов). Они привыкли действовать решительно, не тратя время на подготовку и планирование. Сила, напор и даже некоторая агрессия — совсем не то, что поможет в году, которым правит Притаившийся Лют. Готовьтесь к тому, что хозяин года займется вашим перевоспитанием. За все попытки взять препятствие с разгона, он будет щелкать Вепря по пятачку. Если Вепрь сумеет перестроиться и научится терпению, к зиме можно ожидать награду.

Мудрым, спокойным и одухотворенным Белым Филинам новый год принесет покой, равновесие и благополучие. Вейте гнездо, чистите перышки, наслаждайтесь жизнью, но не проспите возможность высоко взлететь — в этом году возможен карьерный рост.

Главный совет на этот год для Шипящих Ужей — выползайте из-под камушка, пришло время заявить о себе! Ваша дипломатичность, гибкость и адаптивность в этом году станут отличными помощниками в достижении целей. Ожидается удачный во всех отношениях год, главное — не куснуть ненароком близкого человека.

Крадущиеся Лисы в этом году могут сами себя перехитрить и стать жертвами своих же интриг. Постарайтесь принять тот факт, что окружающие совсем не так глупы, как вам хотелось бы. Если ваши манипуляции раскусят (а такая вероятность есть), в лучшем случае останетесь у разбитого корыта. В худшем — пойдете на воротник.

На лицо опасные, но добрые внутри Свернувшиеся Ежи в этом году могут достичь тех целей, которые раньше казались невозможными. Главное — не трусить, не ощетиниваться почем зря, а больше доверять миру и уверенно топать в нужном направлении.

Год Притаившегося Люта обещает Парящим Орлам кардинальные перемены. Возможно, придется до основания разрушить «старый мир», но бояться этого не нужно. На месте руин вы построите нечто новое и очень прочное.

Прядущий Мизгирь (Паук) новому хозяину года не особенно интересен. С одной стороны, это грустно, ведь помощи от Волка Пауку можно не ждать, но с другой — вредить или испытывать на прочность Лют его тоже не будет. В этом году Прядущий Мизгирь — сам кузнец своего счастья, все зависит только от него.

Для Кричащего Петуха приходит время убавить децибелы. Петухи не привыкли сдерживать эмоции, а Люту это очень не нравится. Главный совет на предстоящий год: сначала подумай, потом высказывайся или действуй. Зато в личной жизни возможны приятные сюрпризы, но и тут важно избегать необдуманных действий.

Златорогого Тура (Быка) Волк уважает за силу, трудолюбие и упорство, потому препятствовать в достижении целей не будет. Но Туру стоит быть более гибким и терпеливым, чем обычно — переть напролом в этом году опасно. Особенно это касается романтических отношений, будьте мягче.

Огнегривому Коню никаких кардинальных перемен в году Притаившегося Люта можно не ждать. Все будет достаточно стабильно, есть шанс получить повышение на работе, но для этого придется не только усердно трудиться, но и выстраивать прочные связи в коллективе. В целом, год будет хорошим, но стоит обратить внимание на здоровье.

Для Темного Соха (Лося) в этом году на первый план выйдут личные отношения. Одинокие Лоси могут встретить идеальную пару, а те, кто давно в отношениях, могут принять решение узаконить брак или завести ребенка. Все отношения, которые завяжутся в этом году, будут долговременными, принесут радость и пользу.

И, наконец, Жалящие Шершни (Осы). Несмотря на то, что их год прошел, удача никуда не делась, можно добиться успехов во всех делах. Главное, не суетиться, не бросать начатые дела и тщательно планировать свои действия. Хозяин года это точно оценит по достоинству.

