Предприятия по выпуску БАДов и онкопрепаратов планируют создать на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава представительства в России и СНГ компании «Шилпа Медикеар Лимитед» Раджив Кумар Сингх обсудили перспективы создания фармакологических производств в регионе.

Фармацевтическая промышленность — новая для региона отрасль, но стремительно развивающаяся. Краснодарский край — один из самых густонаселенных в стране, с развитой системой здравоохранения. Поэтому власти заинтересованы в локализации лекарств, которые могут спасти жизни тысячи людей, отметил Кондратьев. По его словам, в крае можно наладить производство биологически активных добавок и онкопрепаратов. В качестве места для строительства предприятий губернатор предложил Краснодар.

«Это важно и для развития экономики, и для лекарственного обеспечения жителей и гостей региона. Со своей стороны готовы обеспечить сопровождение инвестиционного проекта, оказать содействие на всех этапах», — подчеркнул глава Краснодарского края.

Раджив Кумар Сингх окончил Кубанский государственный медицинский университет и почти 30 лет живет в России. Он рассказал, что сейчас в планах у «Шилпа Медикеар Лимитед» построить в крае два завода. Компания начнет с небольшого производства БАДов, а через несколько лет намерены приступить к созданию предприятия по выпуску жизненно важных онкопрепаратов. Инвестор вложит в строительство завода более 100 млн рублей.

«Сегодня эти лекарства очень дорогие по всему миру. Но благодаря собственному производству в Краснодарском крае они станут более доступными для жителей и гостей региона. У нас есть инвестиции, все необходимое оборудование и технологии», — сказал Раджив Кумар Сингх.

Фармкомпания будет использовать собственные передовые технологии и оборудование. В перспективе их продукция должна покрыть не только внутренние потребности региона, но и идти на экспорт, заявил губернатор.

«Это не просто бизнес, не просто инвестиции. Это производство именно онкологических препаратов и вакцин, что очень важно сегодня в большом крае численностью более 6 млн человек. Производство медицинских препаратов для нас имеет в первую очередь социальное значение», — отметил Кондратьев.

В регионе уже производят медицинские одноразовые изделия, косметику и лекарства различных групп. Последние несколько лет отрасль набирает обороты, что укрепляет технологический суверенитет страны. Кубанские медицинские товары реализуют не только в крае, но и за его пределами.

«Производство медицинских изделий и препаратов — это на сегодняшний день приоритет. За последние два-три года именно по этому направлению растем на 25-30% в сфере промышленности. Новый завод позволит не только покрыть интересы края и страны, но в том числе открыть для нас экспортные позиции», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.

Фармацевтическая и медицинская промышленность — одни из быстрорастущих индустриальных отраслей на Кубани, которые на протяжении последних трех лет демонстрируют устойчивую положительную динамику, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край — один из лучших субъектов страны для инвестиций. Регион стал лауреатом Национальной премии «Лидеры инвестиционного развития-2025».

Подпишись, здесь всегда интересно.