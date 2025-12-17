Кубань стала лауреатом Национальной премии «Лидеры инвестиционного развития»

Инвестиционные итоги года подвели в Москве. Престижную награду губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву вручили вице-премьер Александр Новак и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Национальная премия «Лидеры инвестиционного развития» — это первые итоги года среди всех регионов страны. С ее помощью можно увидеть, как субъекты внедряют и прорабатывают финансовую стратегию.

Церемонию награждения открыли зампред правительства России Александр Новак и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Вице-премьер подчеркнул, что федеральные инвестиции в первую очередь зависят от работы региональных коллег. Среди почетных гостей в зале — Вениамин Кондратьев. Новак поблагодарил команды на местах за вклад в развитие данного направления экономики страны.

«Эта премия была учреждена в 2023 году, сейчас она очень актуальна. Президент поставил задачи стимулировать инвестиционные команды регионов. Это укладывается в цели по увеличению объемов инвестиций в рамках национального проекта. Сегодняшнее снижение инвестиционной активности связано с жесткой денежно-кредитной политикой. Считаем, что это временный фактор, который изменится в лучшую сторону. Большую роль в этом будете играть вы — те, кто действительно занимается этим вопросом на местах, создают условия и работают с бизнесом на уровне субъектов страны. Хочу поблагодарить инвестиционные команды и руководителей регионов», — отмечает Новак.

В 2022 году в Краснодарском крае открылось уникальное Агентство по привлечению инвестиций. За три года работы ему доверились множество предпринимателей. Сейчас специалисты сопровождают инвестпроекты на общую сумму более 900 млрд рублей. Новая инвестиционная политика и поддержка федеральных коллег позволили краю выйти в лидеры страны.

«Хотел бы поблагодарить за внимание к нашему региону. За признание краевой команды, которая занимается привлечением инвестиций. В прошлом году мы установили исторический рекорд — привлекли в экономику 1 трлн 120 млрд рублей. Доля инвестиций в общем объеме ВРП края составила более 20%. В этом году рассчитываем выйти на 1 трлн 200 млрд рублей. Это результат многолетней последовательной работы. Мы пересмотрели инвестиционную политику, создали Агентство по привлечению инвестиций, на сопровождении в котором сейчас находятся 230 проектов на 985 млрд рублей. Всего в крае на разной стадии более 580 крупных инвестпроектов на общую сумму 4 трлн 400 млрд рублей. Важно не просто, что они реализуются. Важно, чтобы они реализовались», — говорит глава Вениамин Кондратьев.

ЛИРА — аббревиатура премии. Эта «финансовая музыка» вот уже три года показывает, как инвестиции способны влиять на экономическое развитие региона или области. Так, например, на Кубани «инвестиционный оркестр» заиграл в полную силу только несколько лет назад. За последние пять лет объем инвестиций в регион увеличился в два раза.

«Привлечение инвестиций — как искусство. ЛИРА — это действительно симбиоз науки и искусства. Вы обладаете этим дополнительным чувством, знаете, как увлечь инвесторов», — подчеркивает президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

На Кубани прямо сейчас на разной стадии реализации более 580 крупных инвестпроектов. Здравница, житница, кузница страны остается приоритетным направлением для инвесторов. В течение последних 10 лет для них здесь создают все условия.

«На поддержку бизнеса у нас ежегодно уходит более 50 млрд рублей. Это тоже инвестиции в бизнес, которые, которые возвращаются. Для примера: у нас инвестиции в санаторно-курортную сферу возросли в 100 раз. Сейчас в реализации 71 проект на 830 млрд рублей. Инвестиции в промышленность возросли в 30 раз. Почему в 100 раз в санаторно-курортную сферу возросли инвестиции? Мы запретили законом края еще 7 лет назад строительство жилья в 500 м от уреза воды. При этом гостиницы строить можно. Что делает инвестор? Он ищет тот регион, где инвестиции будут под гарантией, где они будут возвращены и где будет маржинальная составляющая — то есть деньги», — уточняет глава Кубани.

Этих показателей в непростых экономических условиях удалось добиться благодаря всесторонней поддержке. Налоговые преференции, субсидии, льготные займы краевых Фонда микрофинансирования и Фонда развития промышленности. Вот что встречает инвесторов на Кубани и что побуждает их вкладываться в регион.

«Мы сохраняем инструменты поддержки. Сохранили фонды, которые поддерживают бизнес по дешевым кредитам. Есть льготные займы. То есть можно взять кредит от 0,1% до 6% годовых в Фонде развития промышленности и в Фонде микрофинансирования. Это важно для модернизации и развития», — заключает Кондратьев.

Успехи Кубани не могли остаться незамеченными на федеральном уровне. Вениамин Кондратьев, как руководитель региона, получил из рук вице-премьера особенную награду за заслуги перед инвесторами. Приз в номинации «Лучший руководитель регионального Агентства по привлечению инвестиций года» достался Юлии Приходько. Специалистом года признали Каринэ Асриеву. Награда «Инвестор года» досталась кубанскому производству лекарственных препаратов.

