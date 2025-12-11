На Кубани планируют реализовать инвестпроекты сферы пищепрома на 76 млрд рублей

За 2025 год количество таких инвестпроектов увеличилось на три, объем инвестиций в них составляет более 3,5 млрд рублей.

Так, на ноябрь 2025 года в Краснодарском крае в сфере пищевой промышленности на сопровождении находился 21 инвестпроект, общая сумма которых — более 76 млрд рублей, сообщает пресс-служба Агентства по привлечению инвестиций региона.

«При содействии Агентства в регионе планируются к открытию проекты в сфере переработки сельскохозяйственной продукции: молока, сыра, подсолнечного масла, овощей, зерна, а также производства полуфабрикатов, хлеба, винодельческой продукции», — отметили в Агентстве.

В целом организация сопровождает более 230 инвестиционных проектов на более 935 млрд рублей. Реализовать проекты планируют в отраслях туризма и рекреации — 32%, промышленности — 24%, агропромышленного комплекса — 19%, транспорта и логистики — 7%, спорта — 6%, потребительской сферы — 5%, сельского хозяйства — 3%, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства — 3%, сообщает «Деловая газета. Юг».

Читайте также: на Кубани реализуют более 580 крупных инвестпроектов на 4,4 трлн рублей.

Подпишись, здесь всегда интересно.