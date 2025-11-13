На Кубани реализуют более 580 крупных инвестпроектов на 4,4 трлн рублей

Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» открылся в Краснодаре. Губернатор Вениамин Кондратьев выступил на сессии «Новый инвестиционный цикл: быстрее, выше, сильнее».

Глава региона отметил, что инвестиции — залог устойчивого экономического развития. На Кубани есть все условия для инвесторов — логистическая инфраструктура и курорты, а также широкий комплекс мер поддержки.



«В результате за последние 10 лет мы уже реализовали более 1,3 тыс. крупных инвестпроектов на 6 трлн рублей. Сейчас на разной стадии находятся еще свыше 580 крупных проектов на общую сумму 4,4 трлн рублей», — добавил Кондратьев.

Губернатор отметил, что Кубань входит в топ-6 крупнейших экономик страны и в топ-10 наиболее инвестиционно привлекательных регионов РФ.

«Особая гордость — санаторно-курортная отрасль, объем инвестиций в которую с 2015 года увеличился более чем в 100 раз. В 2024 году на первое место в инвестпортфеле вышел промышленный комплекс», — отметил глава края.

Кондратьев подчеркнул, что Краснодарскому краю нужны инновации и механизмы развития экономики, поэтому регион открыт к сотрудничеству. Также губернатор уделил внимание банковскому сектору. По его словам, ряд банков, в частности небольшие, зарабатывают с процентов, но не вкладывают в развитие реальных секторов экономики, востребованных на Кубани.

Член Правления Банка ВТБ Виталий Сергейчук отметил, что основного роста экономики можно добиться только через повышение производительности труда и развитие новых отраслей. В этом отношении Кубань — привлекательный регион для инвестиций.

«Что касается следующего года — у нас суперконсервативный бюджет, более сбалансированный. Меньше влияния на денежные массы и рост инфляции. Много инвестпроектов было отложено, но важные для страны — реализуют с мерами господдержки. Это необходимо для перестройки экономики, импортозамещения целых отраслей», — цитирует Сергейчука пресс-служба администрации Краснодарского края.

