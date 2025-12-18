Два брата погибли в массовом ДТП с грузовиком на трассе в Калининском районе

Смертельная авария произошла 17 декабря в 18:10 на автодороге Тимашевск — Полтавская.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sorento двигался в направлении Тимашевска и, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ 2107». После этого врезался в грузовой Dongfeng.

В результате ДТП погибли два брата 21 и 25 лет. Еще четыре человека пострадали, их доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

