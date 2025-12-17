В Краснодаре в ДТП с КамАЗом погиб водитель скутера

Авария произошла поздно вечером 16 декабря на улице Кубанонабережной. В результате ДТП погиб 43-летний мужчина.

По данным Госавтоинспекции, в 21:10 водитель скутера Suzuki ехал по улице Кубанонабережной от улицы Комсомольской в сторону улицы Красина. При перестроении он не выдержал боковой интервал и столкнулся с КамАЗом с полуприцепом. Грузовиком управлял 66-летний мужчина.

Водитель скутера скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, сообщил заместитель начальника Отдела Госавтоинспекции УМВД России по Краснодару майор полиции Евгений Ситников.

