Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с автобусом в Туапсинском округе

Смертельная авария произошла 11 декабря около 6:00 на 1429 км трассы М-4 «Дон» в селе Дефановка.

По предварительным данным, 28-летний мужчина за рулем автомобиля Lada Priora превысил скорость и не справился с управлением на повороте. Легковушку вынесло на встречную полосу в запрещенном месте, где она врезалась в автобус Ford Transit под управлением 50-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель Lada скончался в автомобиле скорой помощи, различные травмы получили водитель и четыре пассажира автобуса в возрасте от 23 до 27 лет.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

