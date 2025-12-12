Женщина-водитель погибла в «девятке», столкнувшись с КамАЗом в Динском районе

Авария произошла 11 декабря около 21:10 в станице Новотитаровской.

Водитель «ВАЗ-2109» двигалась по улице Привокзальной. Женщина проигнорировала знак «Уступи дорогу», в результате чего столкнулась с КамАЗом.

В результате ДТП 38-летняя женщина скончалась, а также пострадали ее пассажиры — 39-летний мужчина и 5-летний ребенок. С сотрясением их доставили в центральную больницу Динского района, сообщает Госавтоинспекция Динского района в Telegram.

Читайте также: на Кубани иномарка врезалась в дерево и загорелась, водитель погиб. Авария произошла 10 декабря около 15:11 на автодороге Чаплыгин — Пушкинская — Соколовское в Гулькевичском районе.

Водитель автомобиля Hyundai съехал с дороги и врезался в дерево. Машина загорелась, 43-летний мужчина, находившийся за рулем, погиб на месте до приезда скорой помощи.

Подпишись, здесь всегда интересно.