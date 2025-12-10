На Кубани иномарка врезалась в дерево и загорелась, водитель погиб

Авария произошла 10 декабря около 15:11 на автодороге Чаплыгин — Пушкинская — Соколовское в Гулькевичском районе.

Водитель автомобиля Hyundai съехал с дороги и врезался в дерево. Машина загорелась, 43-летний мужчина, находившийся за рулем, погиб на месте до приезда скорой помощи, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: водитель иномарки погиб в ДТП с большегрузом в центре Краснодара. Авария со смертельным исходом произошла утром 10 декабря на пересечении улиц Базовской и Кузнечной.

На кадрах с места ДТП виден большегруз, смявший легковой автомобиль. По словам очевидцев, после столкновения фура протащила легковушку до бетонного столба.

Полиция установила личность погибшего в ДТП с большегрузом в центре Краснодара. Им оказался 59-летний мужчина.

