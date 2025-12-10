Полиция установила личность погибшего в ДТП с большегрузом в центре Краснодара

Смертельная авария с участием автомобиля марки Toyota и большегруза МАЗ произошла 10 декабря около 10:20 на пересечении улиц Базовской и Кузнечной.

Водитель легкового автомобиля в результате столкновения с фурой погиб на месте до приезда скорой помощи.

По сообщению Госавтоинспекции Кубани, погибшим оказался 59-летний мужчина.

Водитель большегруза не пострадал, с журналистами мужчина говорить отказался.

Момент аварии очевидцы не застали, но громкий звук столкновения заставил местных жителей выйти из домов.

— Я только слышала. Провода все трусились. Кошмар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель автомобиля марки Toyota двигался по улице Базовской со стороны улицы Володи Головатого в сторону улицы Буденного. Он проигнорировал требования дорожного знака «Уступи дорогу» и на перекрестке с улицей Кузнечной столкнулся с большегрузом МАЗ. После столкновения оба автомобиля врезались в бетонный столб. По факту ДТП проводится проверка.

В Краснодаре ввели дополнительные меры по регулированию движения большегрузного транспорта в преддверии Нового года. Они будут действовать с 15 до 31 декабря. Грузовикам в этот период рекомендовано передвигаться по городу только с 22:00 до 6:00 для снижения транспортной нагрузки.

