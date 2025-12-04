Движение грузовиков в дневное время ограничили в Краснодаре перед Новым годом

Постановление о дополнительных мерах по регулированию движения грузового транспорта 4 декабря опубликовала администрация краевой столицы.

Грузовикам в период с 15 по 31 декабря рекомендовали передвигаться по городу только с 22:00 до 6:00 для снижения транспортной нагрузки. Это необходимо, чтобы не усугублять предпраздничные заторы.

Руководителям ТРЦ, складских комплексов, строительных компаний и предприятий, которые в своей деятельности постоянно используют грузовые автомобили, рекомендовали осуществлять перевозки таким транспортом по дорогам общего пользования только в ночное время.

Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Краснодара поручили разработать оптимальную схему подъезда грузовиков к торговым площадкам. УМВД по Краснодару рекомендовано усилить контроль за соблюдением ПДД, в том числе за нарушениями правил перевозки грузов.

