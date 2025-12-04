Logo
Власти Краснодара пообещали не закрывать разворот на М-4 в районе Знаменского

Общество
Фото t.me/emnaumov

В мэрии разработали альтернативные маршруты на время реконструкции Фадеевского путепровода. Изначально предполагалось временно закрыть разворот на трассе М-4 «Дон» в районе поселков Знаменского и Новознаменского.

Однако позже от таких мер, по решению главы города, отказались.

«Знаю, что жителей волнует вопрос возможного закрытия разворота в сторону улицы Уральской в районе поселка Знаменского — Новознаменского жилого массива. Сообщаю, что перекрывать разворот по трассе М-4 «Дон» в настоящее время мы не будем», — сообщил мэр Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

С подробными схемами объездов и движения общественного транспорта можно ознакомиться здесь.

«Прошу с пониманием отнестись к ограничением и закладывать дополнительное время для поездок в аэропорт», — добавил мэр.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение по Фадеевскому путепроводу ограничат с 6 по 20 декабря. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил ускорить темпы ремонта Фадеевского путепровода в Краснодаре.

