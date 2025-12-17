В Славянском районе ликвидируют последствия массированной атаки беспилотников

Ночью 17 декабря Краснодарский край подвергся очередной атаке дронов ВСУ. Обломки сбитых беспилотников повредили 39 домовладений в Славянском районе.

Сломанные крыши домов, воронки во дворах и десятки людей без света — это последствия ночной атаки БПЛА на муниципалитет. Все силы были брошены на ликвидацию последствий ЧС.

Особенно тяжело пришлось жительнице хутора Прибрежный. Ее дом полностью сгорел. Остатки кровли разбросало на соседние участки. У ближайшего дома пробило крышу. Помочь пострадавшей хозяйке пришли и неравнодушные жители.

Также серьезно пострадал районный центр. Сразу несколько домов на улице Крупской получили повреждения от обломков БПЛА.

Последствия ночного прилета ощутили и жители Славянска-на-Кубани. Одному из домовладений был нанесен серьезный ущерб: выбиты окна и дверь, пробита крыша сарая, на месте курятника — воронка диаметром около 3 м.

Во время атаки беспилотников пострадали два человека. Сейчас краснодарские медики их лечением.

Кроме того, дроны повредили две высоковольтные линии электропередачи. Из-за этого без света остались около 39 тыс. человек. На место оперативно выехали аварийные бригады, в том числе сотрудники МЧС. Глава Славянского района Роман Синяговский подчеркнул, что пострадавшим будет оказана помощь.

«По каждому адресу специалисты проводят обследование, фиксируют объем причиненного ущерба. Всем пострадавшим будет оказана помощь», — говорит Синяговский.

Также из-за отключения света, воды и отопления в Славянском районе были отменены занятия для тысяч детей и студентов. Полностью не работали 19 детских садов в Славянске-на-Кубани и еще два в Прибрежном поселении.

Дома остались более 1,5 тыс. дошкольников. Занятия отменили в школах № 5, 18 и лицее № 4. По сокращенному графику работали школы № 1, 3, 12, 16 и 17.

Не учились и студенты Славянского электротехнологического техникума. Хотя здание не пострадало, там не было воды и тепла. Свет восстановили только утром. Сейчас решается вопрос с питанием для 123 студентов, живущих в общежитии.

Пропущенный учебный материал во всех учреждениях позже наверстают по уплотненному графику. Всего этой ночью в небе Краснодарского края сбили 31 вражеский беспилотник.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фрагменты беспилотников обнаружили по 53 адресам в Славянском районе.

