Фрагменты беспилотников обнаружили по 53 адресам в Славянском районе

Ночью 17 декабря Краснодарский край подвергся атаке украинских беспилотников, обломки сбитых дронов повредили 39 домовладений в Славянском районе.

Домовладения пострадали в Славянске-на-Кубани, поселках Прибрежном и Вишневом, хуторе Бараниковском. Фрагменты дронов повредили окна и двери, крыши и фасады. Кроме того, пострадали хозпостройки.

В общей сложности фрагменты БПЛА нашли по 53 адресам.

В течение дня в Славянском районе работали пять комиссий по обследованию поврежденных строений. Работу продолжат 18 декабря. Администрация района окажет жителям необходимую помощь в восстановлении имущества, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 17 декабря фрагменты сбитых беспилотников упали на территории Славянского и Красноармейского районов. В Славянском районе повреждения зафиксировали не менее чем в пяти частных домах. В результате падения обломков дронов пострадали два человека. Как сообщил вице-губернатор Александр Руденко, пострадавших санавиацией доставят в Краевую клиническую больницу № 1.

Также были повреждены линии электропередачи. Школы и детсады приостановили работу. Обломки БПЛА также упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, произошел пожар.

