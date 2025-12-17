Туман, гололедицу и до -8 °С ночью прогнозируют в Краснодарском крае 18 декабря

По данным краевого Гидрометцентра, на Кубани в ближайшие сутки будет без осадков, однако температура местами опустится ниже нуля.

В краевом центре ночью, утром и в первой половине дня 18 декабря будет туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -2 °С, днем +4…6 °С.

По краю утром возможна гололедица на дорогах. Температура воздуха ночью составит от +1 до -4°С. В восточной половине края — ночью от 2 до 7 °С ниже нуля, днем от 1 до 6 °С тепла. Местами в южной половине края будет +5…10 °С.

В горах ночью от -3 до -8 °С, днем от 0 до -5 °С. На Черноморском побережье ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южной четверти 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит +2…7°С, днем —+8…13°С, сообщили в ЦГМС по Краснодарскому краю.

Читайте также: на территории Краснодарского края в начале недели выпал первый снег.

Подпишись, здесь всегда интересно.