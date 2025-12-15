Синоптики прогнозируют ясную и сухую погоду с середины недели на Кубани

На территории Краснодарского края выпал первый снег. В Краснодаре скользкая дорога стала причиной сразу нескольких серьезных аварий.

Коммунальщики приступили к расчистке трасс, чтобы обеспечить комфортную езду по автомагистралям. В Ленинградском округе с утра техника очищала дороги.

Департамент транспорта Краснодара доложил об обработке всех городских мостов и путепроводов смесью песка и соли для предотвращения образования гололеда.

Мелкие аварии в гололед — неизбежны. По статистике, их причиной становится летняя резина, несоблюдение дистанции и резкие маневры.

В краевой столице снег растаял достаточно быстро, но дети успели покататься по склонам по влажной траве. В Ейске жители активно лепили снеговиков, о чем свидетельствовали многочисленные фотографии в социальных сетях.

Озимые культуры покрылись естественным снежным покровом. Владельцы экзотических растений принимают меры по их защите от морозов. К примеру, в Новороссийске бананы укутали до весны, оливковые деревья также утеплили.

«Начиная со среды на территории края будет господствовать антициклон, в связи с чем осадки прекратятся. И до конца недели больше существенных осадков мы не ожидаем», — сообщает заместитель начальника Краснодарского ЦГМС Инна Колесниченко.

В горном кластере Сочи на 16 декабря метеорологи прогнозируют налипание мокрого снега на провода и деревья. Жителей предупредили о слабой лавинной опасности на высотах от 1 тыс. метров. На дорогах ожидается гололедица, поэтому ограничен въезд в горы на летней резине.

