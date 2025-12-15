Мокрый снег, гололед и до -11 °С ночью ожидаются в Краснодарском крае 16 декабря

Во вторник в регионе синоптики прогнозируют облачную погоду со слабыми осадками в виде дождя и мокрого снега.

До конца суток 15 декабря возможно сильное налипание мокрого снега, сильный гололед и сильное гололедно-изморозевое отложение.

В ночное и утреннее время некоторые районы Кубани окутает туман. Северный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. В ночные часы температура опустится до -1…-6 °С, в северной половине — -3…-8 °С. В горах ночью будет -6…-11 °С, днем — -3…-8 °С.

На Азовском побережье местами столбики термометров покажут +2..-3 °С, днем потеплеет до +2…+7 °С.

На Черноморском побережье прогнозируют переменную облачность. Местами дождь в сочетании с мокрым снегом. Скорость северного ветра составит 6-11 м/с, возможны порывы до 12-14 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +4…-1 °С, днем воздух прогреется до +4…+9 °С.

В Краснодаре во вторник синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью пройдут слабые дожди и мокрый снег, днем преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный скоростью до 4-9 м/с. Ночью похолодает до -2…-4 °С, днем столбики термометров поднимутся до +2…+4 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

