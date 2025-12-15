Налипание снега и лавиноопасность прогнозируют в горах Сочи 16 декабря
Въезд в горный кластер города-курорта возможен только на автомобилях с зимней резиной.
Как сообщают метеорологи, во вторник в предгорьях и низких горах Сочи местами ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах возможна гололедица.
На отметках выше 1 тыс. м над уровнем моря прогнозируют слабую лавинную опасность.
По поручению главы города-курорта Андрея Прошунина все городские службы работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Жителям и гостям Сочи рекомендуют соблюдать необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.
