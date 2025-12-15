Налипание снега и лавиноопасность прогнозируют в горах Сочи 16 декабря

Въезд в горный кластер города-курорта возможен только на автомобилях с зимней резиной.

Как сообщают метеорологи, во вторник в предгорьях и низких горах Сочи местами ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах возможна гололедица.

На отметках выше 1 тыс. м над уровнем моря прогнозируют слабую лавинную опасность.

По поручению главы города-курорта Андрея Прошунина все городские службы работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Жителям и гостям Сочи рекомендуют соблюдать необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дожди и мокрый снег пройдут в Краснодарском крае 15 декабря.

