Четыре самых распространенных болезни мозга

Мозг — самый сложный орган, настоящий центр управления всем организмом, структура загадочная и хрупкая. Сегодня поговорим о самых распространенных болезнях, поражающих этот суперкомпьютер.

Интересный факт: сам мозг боли не ощущает, потому многие заболевания могут долгое время протекать почти бессимптомно. Точнее, симптомы могут быть со стороны других органов и систем, ведь мозг управляет всем. За боль в голове «отвечают» сосуды и нервы окружающих мозг тканей, так что шутки про «голова — кость, там болеть нечему» даже вспоминать не будем.

Заболевания головного мозга условно можно разделить на сосудистые (в их числе инсульт, аневризма и т.д.), инфекционные (менингит, энцефалит), нейродегенеративные (болезнь Альцгеймера, Паркинсона и другие), токсические поражения, травмы и новообразования.

Наиболее распространенными считаются сосудистые заболевания головного мозга. И самый частый незваный гость в головах (кроме тревожных мыслей, конечно) — это инсульт. С него и начнем.

Инсульт

Инсультом называют острое нарушение кровообращения в головном мозге, которое сопровождается гибелью тканей и нарушением функций нервной системы. Инсульт бывает ишемический (когда сосуд закупоривается) и геморрагический (когда сосуд разрывается). Инсульт относится к самым опасным неврологическим заболеваниям и угрожает жизни человека. Даже если пациента удалось спасти, последствия будут серьезными — в зависимости от того, в какой области мозга нарушился кровоток могут возникнуть как легкое расстройство функций головного мозга, так и массивное разрушение тканей.

К симптомам инсульта относятся резкая сильная головная боль, мышечная слабость, двигательные или чувствительные нарушения, нарушение речи, головокружения, тошнота, лицевая асимметрия, галлюцинации и судороги.

Мигрень

Раз уж речь зашла о головной боли, нельзя не вспомнить о мигрени. С этой неприятной во всех отношениях «дамочкой» сталкиваются очень многие. Но мигрень — это не просто «болит голова», это хроническое неврологическое заболевание с эпизодическими обострениями. Главный симптом —эпизодические или регулярные сильные приступы пульсирующей головной боли в одной (редко обеих) половине головы. Вспоминаем великий роман Булгакова и Понтия Пилата.

Причиной мигрени могут быть нейрогенное воспаление и стойкое расширение сосудов или повышение возбудимости тройничного нерва и чувствительности мозговых сосудов. Самое неприятное, что «столкнуть лавину» может что угодно — от стресса до банального неприятного запаха в помещении или не вовремя съеденной шоколадки.

Мигрень бывает с аурой и без нее. Аура — это особые ощущения, которые человек испытывает непосредственно перед тем, как его голова начнет взрываться от боли. Например, «метель» перед глазами, искажения восприятия окружающего миры, вспышки света, онемение конечностей, спазмы в животе, появление металлического привкуса во рту и так далее. Если сильно повезет, то на проживании ауры все и остановится (это «обезглавленная мигрень»), а если нет — увы, на несколько часов, а то и суток вы выпадете из жизни. Потому что вам будет очень больно. Если боль усиливается и никак не купируется, не терпите — вызывайте скорую.

Болезнь Альцгеймера

Это медленно прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, проявляющееся расстройством и, в итоге, распадом интеллекта (деменцией). При этой болезни происходит повреждение нейронов и отмирание клеток коры головного мозга, которые отвечают за память и формирование эмоций. Болезнь характеризуется нарушением белкового обмена и отложением в тканях специфического белково-полисахаридного комплекса.

Как правило, болезнь появляется у пожилых людей. Бывает и ранняя форма деменции, но она проявляется редко.

Выделяют четыре стадии заболевания. На первой у пациента возникают нарушения памяти, трудности с усвоением новых знаний, трудности с абстрактным мышлением и концентрацией. Также возникает безразличие к окружающему миру, нарушения внимания и ориентации в пространстве.

На второй стадии к нарастающим симптомам прибавляются проблемы со зрением, слухом, моторикой, нарушения речи. Третья стадия характеризуется прогрессированием расстройства речи, потерей навыков письма и чтения, также пациент перестает узнавать знакомых людей, становится раздражительным. На четвертой стадии человек полностью теряет речевые навыки, становится апатичным и утрачивает способность самостоятельно передвигаться и обслуживать себя.

В настоящее время нет лечения, которое могло бы остановить развитие болезни, но есть препараты, смягчающие симптомы деменции и способные замедлить развитие болезни.

Болезнь Паркинсона

Еще одно распространенное нейродегенеративное заболевание — болезнь Паркинсона. При этой болезни утрачиваются нейроны, производящие дофамин, которые обеспечивают связь между нейронами участков мозга, контролирующих моторику и тонус мышц. Среди симптомов тремор конечностей, головы, нарушения движения и ориентации в пространстве, медлительность, мышечная ригидность, потеря обоняния, нарушение речи, мимики и другие.

К факторам, способным спровоцировать развитие болезни Паркинсона относятся: возрастные изменения, генетическая предрасположенность, хроническая нехватка витамина D, интоксикация, хроническая недостаточность кровоснабжения мозга, инфекции, опухоли, черепно-мозговые травмы, курение, частые и длительные стрессы, хроническая усталость.

Как и в случае с болезнью Альцгеймера, лечения, которое могло бы полностью устранить проблему, не существует. Но болезнь можно купировать и приостановить процесс деградации.

Читайте также:

Провалы в памяти: возможные причины появления и лечение.