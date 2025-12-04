Чем для глаз опасен тусклый свет и недостаточная яркость?

Уют прочно ассоциируется у нас с приглушенным мягким светом, в котором контуры сглаживаются, тени становятся глубже, а атмосфера как будто теплее. Неяркий свет — это приятно, но полезно ли? Разбираемся вместе.

Для тихих посиделок с неспешной беседой тусклый свет — не помеха, а иногда и помощник. А вот работать, читать, рисовать, писать или, например, вязать в условиях недостаточной освещенности крайне вредно для глаз. Да, когда родители устраивали вам скандал за чтение под одеялом с фонариком, они не «вредничали», всего лишь хотели не вырастить слепого крота с хронической головной болью.

Как тусклый свет влияет на восприятие

Чем темнее вокруг, тем шире зрачок — это вы и сами не раз наблюдали. Почему это происходит? Глаз пытается «поймать» больше света и «настроить» картинку. Однако четкость и контраст все равно теряются, а мелкие детали, в первую очередь, шрифт, становятся плохо различимыми. Также искажаются цвета, что создает дополнительные неудобства. В итоге вам приходится сильнее напрягать глаза, придвигаться ближе к экрану компьютера или подносить книгу ближе к лицу. Мышцы, поддерживающие глазные яблоки, перенапрягаются, возникают аккомодационный спазм (от него вы видите хуже, в некоторых случаях перед глазами может возникать «пелена»), головная боль и раздражение. Также от перенапряжения глаза могут начать слезиться.

Тяжелее всего приходится людям старшего возраста, у которых снижена прозрачность хрусталика, ведь им нужно напрягать глаза еще сильнее.

Еще одной проблемой могут быть дешевые светодиодные лампы, которые «мигают» или «пульсируют» — снижают и повышают яркость, переключая диоды. Человек может не замечать мигания, но глаз улавливает даже незначительные колебания яркости, это вызывает раздражение и снижение концентрации. Кроме того, на нормальную работу глаз влияют лампы, искажающие цвета. Если страница книги кажется не белой, а желтой или серой — отправляйтесь читать в другую комнату, эта лампа вам не товарищ.

Но хуже всего вашим глазам приходится в «милой обстановке» с гирляндами и огоньками. Мельтешение цветных точек, явные перепады яркости, «живые» тени и блики, которые постоянно двигаются, очень быстро утомляют глаза. Кроме того, они рассеивают внимание и надоевшая еще в школьные времена фраза: «смотришь в книгу — видишь фигу» становится жестокой реальностью. Помните: кадры, где вы в уютном свитере читаете Бродского в свете гирлянды, хороши только для соцсетей.

Способна ли привычка работать при тусклом освещении вызвать быстрое снижение зрения? Зависит от ваших исходных данных и образа жизни в целом. Многие десятилетиями сидят в полутьме и ни на что не жалуются — можем только позавидовать мышцам их глаз. Но если проблемы, пусть и небольшие, уже имеются, от недостатка освещения они только усугубятся. Особенно внимательными к освещению стоит быть людям старше 35 лет, тем, кто много работает за компьютером, людям с близорукостью (даже самой легкой степени), мигренями и, в особенности, с астигматизмом.

Последним и при нормальном освещении бывает нелегко «собрать» расплывающееся изображение, а в «уютном» полумраке — особенно.

Что делать?

Правильно подбирать лампы под разные задачи. Желаете читать — освещение не менее 300 люкс. Вышиваете, рисуете или плетете из бисера — повышаем до 500 и более. Кроме верхнего света при работе стоит использовать настольные лампы или иные источники света (лампа-прищепка с качественной лампочкой — отличная штука), которые направляют свет точно на страницу или на ваши руки, перебирающие петли вязания. Важно: если вы правша, источник света должен быть слева, для левшей — наоборот.

Если вы замечаете, что периодически при чтении или работе возникают размытость изображения, резь в глазах, головная боль или снижение остроты зрения, стоит обратиться к офтальмологу. Возможно, проблема гораздо серьезнее, чем просто недостаток света.

