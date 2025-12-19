Михаил Мишустин принял участие в акции «Елка желаний»

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин выбрал три новогодних шара на елке, чтобы исполнить мечты детей.

Желания Саши Иванова и Миши Каймакова из Краснодарского края вскоре сбудутся: Саша получит конструктор, а Михаил — 3D-принтер для создания моделей и изделий.

«Ребята, обязательно пригласим вас всех в Москву, договоримся, когда это сделать удобно», — заявил Михаил Мишустин. — А пока, пользуясь случаем, хочу поздравить вас и ваши семьи с наступающим Новым годом. До встречи!»

Кроме того, Михаил Мишустин подарит термопресс для переноса рисунков и надписей на разные поверхности Маргарите Дяченко из Луганской Народной Республики.

