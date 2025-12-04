Вениамин Кондратьев исполнил желания пятерых детей в рамках акции «Доброелка»

В конце года благотворительный фонд «Край добра» традиционно проводит акцию «Доброелка». Принять в ней участие могут все желающие до 27 декабря.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 декабря сделал подарки детям в рамках благотворительной акции.

«Исполнил новогодние желания наших мальчишек и девчонок. Это детки с тяжелыми заболеваниями, которые каждый день борются за жизнь, поэтому им так необходимы наша поддержка и внимание», — сообщил глава региона в своих соцсетях.

Дети мечтают о простых вещах. Например, Назар из Краснодара хотел умную колонку, Милана — конструктор в мешке, а Николай из Сочи — внедорожник на пульте управления.

«Новогодняя пора — одна из самых волшебных и долгожданных для наших детишек, поэтому важно создать для них настоящий праздник», — отметил губернатор.

Кондратьев исполнит желания еще двух детей из Краснодара. Родион, которому 11 лет, попросил утяжелительный жилет. А 13-летняя Альбина — боксерский тренажер.

Благотворительная акция «Доброелка» существует уже более 10 лет. Ее участникам удалось осуществить новогодние желания детей с тяжелыми заболеваниями, воспитанников специализированных школ-интернатов и инклюзивных центров.

Чтобы сделать подарки детям, необходимо зайти на официальный сайт акции, выбрать открытку с желанием одного или нескольких детей и нажать кнопку «Подарить». Волонтеры доставят подарки каждому ребенку, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

