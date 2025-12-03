В Краснодарском крае дети отправили на акцию «Доброелка» более 2 тыс. желаний

Участниками стали мальчики и девочки с различными заболеваниями. Акция помогает осуществлять их заветные желания.

Воспитанники школы-интерната № 1 в станице Елизаветинской пишут «Снегирей», которые доставят новогодние письма Деду Морозу. Желания у детей самые разные: микроскопы, телескопы, наборы для творчества, книги и многое другое. Чаще всего дети желают, чтобы родные были счастливы.

«Хочу, чтобы у меня в семье все было хорошо. Хочу открыть новый вид цветов. Мне нравятся редкие», — делится ученик школы-интерната №1 станицы Елизаветинской Миша Шилов.

Цветы Миша любит дарить маме, а игрушку хотел бы получить, чтобы потом сделать подарок двухлетней сестре. В школе обучаются более 100 воспитанников с тяжелыми нарушениями речи из 27 районов и городов края.

Ученик 5 класса Артем Динченко писал открытку и в прошлом году, заказал колонку, чтобы вместе с семьей слушать любимые песни. В этом году желание новое и тоже музыкальное.

«Доброелка» — в ней заключены очень добрые люди. Заказал я на Новый год беспроводные наушники. Я люблю слушать музыку, плюс, чтобы не мешать родным дома», — говорит ученик школы-интерната №1 станицы Елизаветинской Артем Динченко.

Благотворительную акцию «Доброелка» более 10 лет проводит фонд «Край Добра». Для участия в ней нужно зайти на сайт доброелка.рф, выбрать открытку с желанием и нажать кнопку «Подарить». Стать Дедом Морозом и осуществить мечту ребенка может каждый. Подарки доставят волонтеры в канун Нового года. Школа участвует в благотворительной акции в четвертый раз, и дети точно знают, что их желания сбудутся.

«Нужно видеть счастливые глаза, когда приехал представитель фонда и каждому ребенку возле елки вручал подарок. Некоторые дети не верили, что могут получить этот подарок, а когда получали в руки, было замирание», — отмечает заместитель директора по воспитательным работам школы-интерната №1 станицы Елизаветинской Наталья Лемешко.

Ежегодно акция помогает исполнять тысячи детских желаний. «Доброелка» стартовала 17 ноября и продлится до конца года.

Читайте также: в больницы Кубани доставили игрушки для маленьких пациентов.

Подпишись, здесь всегда интересно.