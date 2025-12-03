Logo
В больницы Кубани доставили игрушки для маленьких пациентов

В больницы Кубани доставили игрушки для маленьких пациентов
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

В медицинских учреждениях Кубани прошла акция по сбору и передаче игрушек для детей, находящихся на лечении.

Эти подарки призваны поддержать маленьких пациентов и подарить им немного радости. Коробки с игрушками были доставлены в Детскую больницу Анапы, а также в Кропоткинскую городскую и Центральную районную больницы.

Игрушки, переданные в детские отделения, становятся символом стойкости детей и маленькими наградами за смелость, помогая легче переносить медицинские процедуры.

Читайте также: в Краснодарском крае начала работу традиционная предновогодняя акция «Доброелка». Каждый год она помогает исполнить желания детей, которые проходят тяжелое лечение. В этом году акция пройдет полностью в онлайн-формате. Новогодними мечтами поделились более 2 тыс. тяжелобольных детей.

