Три человека пострадали в ДТП под Анапой из-за вылетевшей на встречку иномарки

Авария с участием четырех автомобилей произошла 19 декабря в районе хутора Заря на автодороге Новороссийск — Керчь.

Автомобиль Ravon под управлением 38-летнего водителя двигался со стороны станицы Натухаевской в сторону хутора Заря. В результате выезда на встречную полосу иномарка столкнулась с машиной Nissan.

От удара Ravon откинуло на автомобиль Changan, а Nissan отлетел на ехавший мимо Volkswagen.

В результате аварии травмы получили 72-летний водитель и 69-летняя пассажирка автомобиля Nissan, а также 42-летняя пассажирка Volkswagen.

Пострадавших доставили в городскую больницу Анапы. По факту произошедшей аварии отдел ГИБДД полиции Анапы проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

Читайте также: в Анапе пьяный турист после ссоры с женой устроил ДТП и чуть не сгорел с машиной.

Подпишись, здесь всегда интересно.