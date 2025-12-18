В Анапе пьяный турист после ссоры с женой устроил ДТП и чуть не сгорел с машиной

Видеозапись с горящим на газоне автомобилем распространили в соцсетях жители Анапы вечером 17 декабря.

По их словам, инцидент произошел на участке с круговым движением на улице Ленина.

В полиции города-курорта пояснили, что около 22:00 32-летний житель Хабаровского края за рулем автомобиля марки Honda на участке с круговым движением не справился с управлением, и выехал на газон клумбы. В результате ДТП автомобиль загорелся.

Прибывшим на место полицейским нарушитель пояснил, что совершил ДТП по причине возбужденного состояния, возникшего из-за ссоры с супругой. Инспекторы установили, что мужчина был пьян. Также выяснилось, что в октябре его лишили права управления автомобилем за отказ от медосвидетельствования.

В отношении нарушителя составили административные протоколы за повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, за отсутствие страховки и вождение без прав.

Кроме того в зависимости от результатов рассмотрения материалов по факту ДТП будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

