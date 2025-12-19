В Сочи на комплексную реабилитацию приехали семьи из ЛНР

В Сочи на базе нейроцентра «Ирис» началась комплексная реабилитация для семей из Луганской Народной Республики.

Программа рассчитана на 14 дней и включает психологическую поддержку вдов участников СВО и их детей из Кременной, Алчевска и Стаханова. Программа направлена на помощь в переживании сложного периода. Дети занимаются со специалистами в игровой форме, а матери участвуют в арт-терапии и общении с психологами. Также для семей организованы экскурсии.

«Проснулись, позавтракали, и потом в зависимости от того, у кого в котором часу занятия, кто-то на занятия, кто-то погулял. Были в парке, были в дендрарии, очень нам понравилось. Легко дышится, легко гуляется. Очень, конечно, интересно», — поделилась жительница ЛНР Светлана Моисеенко.

В центре также проходят реабилитацию участники СВО. Специалисты нейроцентра проводят первые встречи с бойцами, получившими травмы. Грант губернатора Кубани позволяет оснащать центр новым оборудованием для расширения программы «Сила духа».

