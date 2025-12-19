Кондратьев: выполним все задачи, поставленные в ходе прямой линии с президентом

Президент России Владимир Путин 19 декабря в прямом эфире подвел итоги 2025 года. Глава государства ответил на 70 вопросов за почти 4,5 часа. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев следил за ходом прямой линии вместе с коллегами.

Несмотря на то, что обращения от Краснодарского края в эфире не прозвучали, власти продолжат работу над темами, которые волнуют кубанцев, заявил Кондратьев. Он подчеркнул, что глава государства неоднократно говорил об ответственности и задачах регионов, задав четкий вектор для дальнейшей работы.

«Диалог получился открытым и честным. В приоритете, как и прежде, остаются интересы людей. Все поставленные задачи обязательно выполним», — написал губернатор Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во время прямой линии в адрес главы государства продолжали поступать вопросы от граждан. Всего со дня старта приема обращений до конца эфира жители страны направили 3,1 млн обращений.

