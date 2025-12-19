Детскую художественную школу открыли после капремонта в Анапе

Работы в учреждении выполнили за 29,9 млн рублей в рамках нацпроекта «Семья».

В церемонии открытия 18 декабря по видеосвязи приняли участие Заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова и министр культуры страны Ольга Любимова.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко лично посетил детскую художественную школу в Анапе. Он выразил благодарность президенту и правительству России, а также губернатору региона Вениамину Кондратьеву за создание условий для развития творчества детей и поддержку сферы культуры.

«Детской художественной школе в следующем году исполняется 55 лет. Она носит имя Сергея Александровича Сахно — человека, который всю свою жизнь посвятил образованию, воспитанию детей и молодежи города-курорта», — сообщил Руденко.

Под руководством 20 специалистов в школе бесплатно обучаются 600 детей. Капитальный ремонт в учреждении позволил увеличить число учеников еще на 50 человек. Теперь здесь смогут заниматься не только дети, но и взрослые благодаря специальным образовательным программам.

В рамках модернизации в художественную школу поставили специализированное оборудование, мебель, мольберты, столы для декоративно-прикладного искусства, телевизоры, экраны для проекторов, выставочные витрины и галерейную систему для подвеса картин. Здесь также оборудовали детскую зону отдыха.

В учреждении проводят занятия по 13 общеобразовательным программам. Ученики школы каждый год становятся лауреатами премии администрации Анапы для одаренных детей за достижения в области культуры. За последние пять лет победителями стали 15 юных художников.

«Конечно, для нас это важная задача по реализации, реконструкции, ремонту и обновлению таких учреждений культуры. Здесь не просто отличный, а очень качественный ремонт. Мне кажется, что дети долгие годы будут заниматься здесь с комфортом и удовольствием», — подчеркнул Руденко.

Вице-губернатор добавил, что в Краснодарском крае в рамках нацпроекта «Семья» капитально отремонтировали 63 учреждения культуры и оснастили современным оборудованием 145, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

