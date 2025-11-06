Библиотеку имени Аркадия Гайдара в Туапсе модернизировали по нацпроекту

Учреждение сделали модельным в рамках нацпроекта «Семья».

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, библиотеку имени Аркадия Гайдара в Туапсе оснастили современным оборудованием и мультимедийными устройствами, сделав учреждение многофункциональным. Библиотеку посещают около 4 тыс. читателей.

«Уверен, после такого обновления их количество значительно возрастет», — написал Кондратьев в Telegram.

Краснодарский край насчитывает 20 модельных библиотек. С начала 2025 года в регионе открыли пять таких учреждений — в Крымске, Новороссийске, Туапсе, Сочи и Адлере.

В 2026 году планируют обновить библиотеки в Анапе, Славянском и Брюховецком районах. На их модернизацию из федерального бюджета планируют направить более 36,4 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: библиотеку имени Петра Павленко в Новороссийске модернизировали к ее 70-летию. В библиотеку поставили новое оборудование и мультимедийные устройства. Кроме того, теперь там есть все условия для людей с инвалидностью. Всего на модернизацию выделили более 8 млн рублей.

Подпишись, здесь всегда интересно.