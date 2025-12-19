Сафонов сломал руку, отбив четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка

О травме экс-вратаря ФК «Краснодар», голкипера сборной России и французского футбольного клуба « Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова сообщили в клубе.

Российский вратарь вышел в основном составе парижан в финале Межконтинентального кубка по футболу в Катаре. В нем «ПСЖ» сыграл против бразильского клуба «Фламенго».

Голкипер героически отстоял в воротах всю игру и пропустил только один мяч с пенальти после фола. Матч закончился ничьей, и после этого Сафонов отразил четыре удара подряд в серии послематчевых пенальти.

Однако позже стало известно, что во время матча Сафонов сломал левую руку. Об этом сообщила пресс-служба французского клуба.

Из-за травмы голкипер выбыл до начала следующего года. Ориентировочный срок восстановления российского игрока — около 3-4 недель. К фанатам после случившегося обратился и сам вратарь. По его словам, что бы ни случилось, его «не сломать».

«Ребят, возвращаюсь после застоя. Хочу сказать спасибо каждому, кто уделил время, написал сообщение. Последние два дня творится что-то невообразимое, очень тяжело ответить всем, поэтому просто хочу сказать всем и каждому спасибо за ваши теплые слова. Но сейчас продолжаем работать и идти дальше, на этом нельзя останавливаться», — обратился в видео-кружочке в Telegram Матвей Сафонов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», победный сейв стал триумфом россиянина — «ПСЖ» впервые в истории клуба и Франции стал командой, выигравшей Межконтинентальный кубок. Кроме того, Сафонов стал первым россиянином, кто боролся за этот трофей.

После победы голкипера качали на руках футболисты и тренерский штаб «ПСЖ», он был признан лучшим игроком матча. Для Матвея победа стала шестой за клуб и четвертой в этом сезоне.

После победы Аршавин пожелал Сафонову продолжать покорять Европу после игры с «Фламенго».

