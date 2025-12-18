Аршавин пожелал Сафонову продолжать покорять Европу после игры с «Фламенго»

Бывший вратарь ФК «Краснодар», голкипер сборной России и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вечером 18 декабря стал обладателем Межконтинентального кубка по футболу.

Российский вратарь всухую вытащил серию пенальти в матче между «ПСЖ» и бразильским «Фламенго», который закончился ничьей — 1:1. Благодаря сейву французская команда в финале кубка выиграла со счетом 2:1.

После победы Сафонова к нему в соцсетях сборной России по футболу обратился бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин. Завершивший карьеру спортсмен поздравил коллегу с победой в видео-кружочке.

«Матвей, поздравляю тебя с первым покером [в кадре четыре пальца — отсылка к числу отраженных ударов — прим. ред.]. И с очередным международным трофеем. Продолжай покорять Европу и учи их русскому. Удачи тебе», — сказал Аршавин в видео.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на поле встретились победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка Либертадорес — чемпион Франции по футболу против чемпиона Бразилии. В первом тайме Сафонов успешно отразил дальний удар в свои ворота на 17-й минуте игры, но пропустил один мяч во втором. Сафонов отбил четыре пенальти в воротах «ПСЖ».

Победный сейв стал триумфом россиянина — «ПСЖ» впервые в истории клуба и Франции стал командой, выигравшей Межконтинентальный кубок. Кроме того, Сафонов стал первым россиянином, кто боролся за этот трофей. После победы голкипера качали на руках футболисты и тренерский штаб «ПСЖ», он был признан лучшим игроком матча. Для Матвея победа стала шестой за клуб и четвертой в этом сезоне.

