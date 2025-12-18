Сафонов отбил четыре пенальти в воротах «ПСЖ» и выиграл Межконтинентальный кубок

Финал Межконтинентального кубка по футболу 2025 между французским «Пари Сен-Жермен» и бразильским «Фламенго» прошел поздно вечером 17 декабря.

На поле встретились победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка Либертадорес — чемпион Франции по футболу против чемпиона Бразилии. Для болельщиков французского клуба сюрпризы начались еще перед матчем, когда экс-голкипера «Краснодара», вратаря сборной России Матвея Сафонова включили в заявку на старт.

В первом тайме Сафонов успешно отразил дальний удар в свои ворота на 17-й минуте игры. Больше вступать в игру в первой части встречи ему не приходилось. Во втором тайме голкипер пропустил гол. Мяч был забит с пенальти, который команда соперника получила после фола капитана «ПСЖ» в своей штрафной.

Основное игровое время встречи завершилось вничью – 1:1. Исход игры решился в серии послематчевых 11-метровых ударов. Победу благодаря Матвею Сафонову одержали футболисты «ПСЖ» — 2:1.

Экс-голкипер ФК «Краснодар» отбил четыре удара. Победный сейв стал триумфом россиянина — «ПСЖ» впервые в истории клуба и Франции стал командой, выигравшей Межконтинентальный кубок. Кроме того, Сафонов стал первым россиянином, кто боролся за этот трофей.

После победы голкипера качали на руках футболисты и тренерский штаб «ПСЖ», он был признан лучшим игроком матча. Для Матвея победа стала шестой за клуб и четвертой в этом сезоне.

Вместе с парижанами Сафонов также выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

