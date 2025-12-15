Сафонов спрятался на командном фото ПСЖ и вызвал переполох у российских фанатов

Бывший вратарь ФК «Краснодар», голкипер сборной России и ФК «Пари Сен-Жермен» принял участие в фотосессии перед вылетом команды в Катар и «пропал» с фото.

В минувшее воскресенье французский футбольный клуб отправился на матч финала Межконтинентального кубка. В Катаре «ПСЖ» сыграет с бразильским ФК «Фламенго».

Футболисты сделали групповое фото на фоне самолета вместе с членами экипажа. Опубликованные в соцсетях кадры вызвали недоумение у фанатов российского вратаря.

Болельщики заметили, что на опубликованном фото вратаря нет, но при этом Сафонов есть на видео с фотосессии. На записи российский голкипер стоит рядом с вратарем основного состава клуба Лукой Шевалье.

Диссонанс стал причиной споров в интернете. Фанаты начали писать о том, что клуб удалил игрока с общего фото. На случившееся отреагировал сам Матвей Сафонов. Футболист отметил, что болельщикам может показаться, что его нет на фото, но он там есть.

«Всегда чувствовал себя некомфортно, пытаясь поместиться на общих фотографиях. Мое мнение, что если тебя перекрывают на фотке — расслабься и не порть фотографию. P.S. Пошло много новостей, что использовался фотошоп. Нет, это я тут притаился», — написал футболист в Telegram.

На самом деле футболист стоит во втором ряду за десятым по счету футболистом (если считать слева направо). Об этом говорит лишняя пара кроссовок за спиной стоящего впереди игрока.

