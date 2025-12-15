Игрок «Краснодара» Агкацев — в списке самых проверяемых на допинг футболистов РФ

Согласно данным Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в список самых проверяемых на допинг российских футболистов в этом году вошли Станислав Агкацев, Алексей Батраков, Илья Рожков и Иван Сергеев.

С января по ноябрь текущего года вратаря ФК «Краснодар» Станислава Агкацева в РУСАДА тестировали три раза. Столько же раз проверили полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, защитника казанского «Рубина» Илью Рожкова и нападающего столичного «Динамо» Ивана Сергеева.

Еще 29 футболистов Российской премьер-лиги в 2025 году проходили тестирование в РУСАДА дважды, сообщает ТАСС.

Читайте также: вратаря ФК «Краснодар» Агкацева номинировали на премию «Спортсмен Кубани 2025». Премию традиционно проводит в конце года Краснодарское краевое региональное отделение Федерации спортивных журналистов России.

