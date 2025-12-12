Вратаря ФК «Краснодар» Агкацева номинировали на премию «Спортсмен Кубани 2025»

Премию традиционно проводит в конце года Краснодарское краевое региональное отделение Федерации спортивных журналистов России.

В этом году среди номинантов десять представителей футбола, атлетики, фристайла, бокса, единоборств и велоспорта.

Среди номинантов группы А — бегун, побивший почти 30-летний национальный рекорд, Александр Масютенко, четырехкратный чемпион России по тяжелой атлетике Альберт Шарков, двукратная чемпионка мира среди юниоров и самая юная чемпионка России в истории фристайла Ксения Орлова, призер чемпионатов России по велоспорту-ВМХ Арсений Любишкин, чемпионка мира по боксу Нуне Асатрян.

В число номинантов группы Б вошли вратарь основного состава ФК «Краснодар», чемпион России по футболу Станислав Агкацев, чемпионка мира по боксу Анастасия Шамонова, чемпион мира по дзюдо Тимур Арбузов, обладательница серебра по прыжкам на батуте Галина Бегим, директор спортивной школы олимпийского резерва по самбо Денис Баканов.

Онлайн-голосование проходит в три этапа. На первом этапе номинантов разбили путем жеребьевки на две группы. В полуфинал, который пройдет 16-20 декабря, выйдут по два лучших спортсмена из каждой группы. В финале, 21-26 декабря, сойдутся лидеры полуфиналов.

