ПБК «Локомотив-Кубань» считает, что проиграл ЦСКА из-за ошибки судьи

Баскетбольный матч между ПБК «Локомотив-Кубань» и ЦСКА прошел 5 декабря в Краснодаре.

«Армейцы» победили «железнодорожников» со счетом 95:90. Исход игры решился на последних минутах встречи, на него, как считает «Локомотив-Кубань», повлияла судейская ошибка.

Самым спорным моментом матча стал решающий бросок игрока ЦСКА, который сравнял счет в основное время. До него хозяева арены разыграли образцовую атаку — брошенный защитником Миллером мяч попал в дужку кольца, откуда был добит в корзину форвардом Джонсоном. Победа была в руках у «Локомотива».

Решающую роль в матче сыграло решение судей. Они зафиксировали, что играть остается еще 0,6 с. За это время игрок ЦСКА молниеносно вбросил мяч партнеру по команде, который развернулся и отправил в кольцо полукрюк.

Согласно раскадровке видеозаписи матча, баскетболист команды гостей выпускает мяч из рук после истечения разрешенного времени.

Видео с высокой частотой кадров показывает, что таймер на табло был запущен позже, чем следовало, и вместо заявленных 0,6 с на атаку фактически ушло более 0,7 с.

По баскетбольным правилам за такое время можно успеть только мгновенный бросок — но не разворот и полукрюк, как произошло во время матча.

Судьи во время игры пересмотрели этот момент и решили засчитать гостям два очка. Игра ушла в овертайм. И теперь «Локомотив-Кубань» намерен подать жалобу по этому эпизоду, сообщает «КП»-Кубань».

