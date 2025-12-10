Экс-игрок «Краснодара» Смолов назвал лучших футболистов первой части сезона РПЛ

Бывший нападающий ФК «Краснодар», игрок медийного футбольного клуба Broke Boys Федор Смолов назвал лучших футболистов первой части сезона РПЛ 25/26.

По мнению форварда, лучшим вратарем сезона стал голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев, лучшим защитником — игрок ЦСКА Мойзес, лучшим полузащитником — капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян, а лучшим нападающим — футболист «Краснодара» Джон Кордоба.

Лучшим тренером экс-игрок «Краснодара» считает возглавляющего калининградскую «Балтику» Андрея Талалаева.

Кроме того, Смолов назвал несколько ярчайших явлений и личностей в российском футболе по итогам 2025 года. Лучшим молодым игроком, по его мнению, стал полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, моментом года — чемпионство «Краснодара», медиаперсоной года — Андрей Талалаев, сообщает «Спортс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бывший полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев в интервью сравнил состав клуба в Российской Премьер-лиге в сезоне 2015/16 и 2025/26. По словам Мамаева, он думает, что в том «Краснодаре», где он играл, половины нынешнего состава клуба на поле не было бы.

Лев Лещенко назвал ФК «Краснодар» лучшей командой РПЛ в 2025 году. Народный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко оценил игру краснодарской команды перед перерывом в РПЛ.

Подпишись, здесь всегда интересно.