Лев Лещенко назвал ФК «Краснодар» лучшей командой РПЛ в 2025 году

Народный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко оценил игру краснодарской команды перед перерывом в РПЛ.

«Краснодар», являясь действующим чемпионом, набрал 40 очков по итогам 18 туров Российской Премьер-лиги и занял первое место в турнирной таблице чемпионата.

«Я склоняюсь все‑таки говорить о цене и качестве. В этом плане однозначно ФК «Краснодар». Цена и качество — это самый главный принцип. Не только в футболе, но и где угодно, это принцип жизни», — сказал Лещенко в интервью «Матч ТВ», отвечая на вопрос о лучшей команде в этом году.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» в матче РПЛ обыграл ЦСКА. По итогам 18-го тура «Краснодар» стал зимним чемпионом РПЛ.

Главный тренер «горожан» Мурад Мусаев назвал игру ФК «Краснодар» и ЦСКА достойной плей-офф еврокубков. Он также отметил, что клуб провел 2025 год очень достойно и выразил благодарность игрокам и тренерам клуба.

