Мусаев назвал игру ФК «Краснодар» и ЦСКА достойной плей-офф еврокубков

Последний матч Российской Премьер-лиги 2025 года на « Озон Арене» между ФК «Краснодар» и ЦСКА закончился победой краснодарцев — 3:2.

По итогам 18-го тура «Краснодар» стал зимним чемпионом РПЛ. На пресс-конференции после игры главный тренер «быков» Мурад Мусаев положительно охарактеризовал игру своих подопечных.

Он отметил, что матч получился ярким, а «черно-зеленые» отлично себя показали на поле, не получив ни одной красной карточки в напряженном противостоянии, и добились очень важной победы.

«Я думаю, 100% — да, и по атмосфере точно: полный стадион, ни одного свободного места, яркая игра, обе команды играли в атаку. ЦСКА выходил низом под любым давлением, мы шли в давление на каждом участке поля, мы тоже комбинировали хорошо. Я думаю, это очень яркий матч, достойный, может быть, даже плей-офф еврокубков», — отметил главный тренер ФК «Краснодар».

Мурад Мусаев также отметил, что клуб провел 2025 год очень достойно и качественно закончил год. За это главный тренер выразил благодарность игрокам и тренерам клуба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», счет на стадионе в Краснодаре открыл ЦСКА на 11-й минуте. Гол хозяевам поля забил Мойзес. На 38-й минуте Джон Кордоба попал в ворота ЦСКА. Второй мяч «быки» на 51-й минуте забил Виктор Са.

На 70-й минуте в пользу хозяев в ворота попал Батчи. В дополнительное время Матеусу Алвесу удалось забить мяч в пользу ЦСКА.

Подпишись, здесь всегда интересно.