ФК «Краснодар» в матче РПЛ обыграл ЦСКА

В матче 18-го тура Мир Российской Премьер-лиги 7 декабря «быки» обыграли ЦСКА.

Счет на стадионе в Краснодаре открыл ЦСКА на 11-й минуте. Гол хозяевам поля забил Мойзес.

В результате напряженной борьбы, хозяевам удалось сравнять счет в конце тайма. На 38-й минуте Джон Кордоба попал в ворота ЦСКА. Второй мяч «быки» забили на 51-й минуте. Его выполнил Виктор Са. На 70-й минуте в пользу хозяев в ворота попал Батчи.

В дополнительное время Матеусу Алвесу удалось забить мяч в пользу ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 3:2. На матче присутствовали 33 тыс. зрителей.

По итогам матча «Краснодар» занимает 1 место в турнирной таблице. ЦСКА расположился на 4 месте.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» в матче 17-го тура РПЛ дома обыграл самарские «Крылья Советов» с разгромным счетом 5:0.

