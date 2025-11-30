ФК «Краснодар» дома обыграл самарские «Крылья Советов» с разгромным счетом 5:0

Матч в рамках 17-го тура Российской Премьер-лиги между ФК «Краснодар» и «Крыльями Советов» прошел 30 ноября на стадионе «Ozon Арена» в столице Кубани.

На 21-й минуте встречи форвард Джон Кордоба дал пас полузащитнику Дугласу Аугусто, который с более чем 20 м пробил в правый угол ворот гостей. Рикошетом от штанги мяч все-таки влетел в сетку.

В концовке первого тайма защитник Лукас Оласе на скорости преодолел чужую опорную зону и дал пас в штрафную на хавбека Виктора Са, который сделал быструю передачу Эдуарду Сперцяну. Капитан «черно-зеленых» вторым касанием по мячу пробил с большой силой по воротам соперника. Мяч влетел в сетку, не оставив шансов вратарю. На перерыв «быки» ушли с преимуществом в два мяча.

После первых 10 минут второго тайма в границах штрафной гостей защитник Кирилл Печенин зацепил нападающего Батчи за пятку. Судья назначил пенальти в ворота самарцев. Капитан «черно-зеленых» Эдуард Сперцян успешно реализовал 11-метровый удар, доведя счет до 3:0.

Другой безответный гол «быки» забили на 61-минуте матча. Кордоба переиграл защитников гостей в штрафной зоне и точно пробил в левый угол ворот. Благодаря этому он стал лучшим бомбардиром в истории ФК «Краснодар» — оформил рекордный 69 гол за команду.

На 90-й минуте игры защитник Виктор Тормена ударом из центра с нескольких метров поразил правый угол ворот оппонента, куда мяч влетел после рикошета от ноги полузащитника самарцев. Итоговый счет матча — 5:0.

Теперь по официальным встречам между этими командами «Краснодар» имеет 12 побед, «Крылья Советов» — 8. Еще 11 матчей завершились ничьей.

Сейчас «Черно-зеленые» расположились на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. Следующий матч южан состоится 7 декабря в рамках 18-го тура против московского ЦСКА, который занимает второе место российского чемпионата с 36 очками. Игра пройдет на стадионе «Ozon Арена», начало в 19:00.

